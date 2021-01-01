خرجت الإعلامية بسمة وهبة، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، ولم تعود لاستكمال فقرات الحلقة دون معرفة السبب، وتم عرض برنامج أخر.
وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن أزمة المهرجانات والراب، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت: "إطلعوا بيا فاصل".
أغاني المهرجانات
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه هناك جدال حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات".
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التعليقات على بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو
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