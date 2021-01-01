بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو



بسمة وهبة بسمة وهبة

خرجت الإعلامية بسمة وهبة، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، ولم تعود لاستكمال فقرات الحلقة دون معرفة السبب، وتم عرض برنامج أخر.



وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن أزمة المهرجانات والراب، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت: "إطلعوا بيا فاصل".



أغاني المهرجانات

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه هناك جدال حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات".

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وأضافت بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "قرار هاني شاكر لا يخص كل مطربي المهرجانات ولكن منع عدد من مطربي المهرجانات".وتابعت بسمة وهبة: "قرار هاني شاكر لا يمنع أغاني المهرجانات ولكن منع عدد من مطربي المهرجانات الذين لم يلتزموا بضوابط العمل في نقابة المهن الموسيقية".وأكملت بسمة وهبة: "انا معجبة بلون المهرجانات لكن مع تواجد كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا لـ لون المهرجانات".وتابعت بسمة وهبة :" طالبنا الفنان هاني شاكر بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة كي يكون هناك ضوابط واضحة لشكل ونوعية كلمات المهرجانات ولضبط هذا اللون ".