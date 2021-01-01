فيديو .. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟



الرئيس وسط الناس الرئيس وسط الناس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان وتابع الرئيس الاجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في اطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.



الرئيس السيسي في أسوان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس أن مصر لن تتخلى أبدا عن أهلها، ولن تترك ضررا أو مشكله بدون حلها والقضاء عليها، مشددا على أن الدولة وضعت خطة لتطوير جميع قرى الجمهورية.



وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه بمجموعة من أهالي قرية غرب أسوان في ساحة أحد المنازل - "بلدكم عمرها ما تتخلى أبدا عن أهلها، ولا تترك ضررا إلا وتقوم بإزالته، ولا مشكلة إلا وتقوم بحلها، وهذا دورنا.. وحقكم أن نأتي إلى هنا، ونطمئن عليكم".

قد يعجبك أيضا...

ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس السيسي لمنزل احد المةاطنين المتضررين من السيول في اسوان يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.