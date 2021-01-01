

مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23e 5G مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23e 5G

بعد أيام قليلة من إعلان شركة فيفو، عن الهاتف V23e، مع دعم شبكات الجيل الرابع فقط، أعلنت الشركة الآن عن إصدار جديد، يدعم شبكات الجيل الخامس، تحت مسمى Vivo V23e 5G، بنفس المواصفات تقريبا، بخلاف المعالج، والكاميرات الخلفية والأمامية، حيث سيضم نفس الشاشة، ونفس البطارية، والمواصفات الأخرى، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo V23e 5G.



المواصفات الكاملة للهاتف

الهاتف Vivo V23e 5G، مصمم حول شاشة AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، والشاشة تحتوي على ثقب بشكل النوتش، لاحتواء كاميرا أمامية تأتي بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وهذا الهاتف يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بدلا من كاميرا بدقة 64 ميجا بكسل، كما موجود في الهاتف Vivo V23e 4G، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 810 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC2، بجانب ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن الهاتف Vivo V23e 5G، يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من فيفو، Funtouch 12.

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وعلاوة على ذلك فإن، البطارية تأتي بسعة 4050 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، يمكن شحن 69%، من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في، إمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD، ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت أسفل الشاشة، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يدعم خاصية، التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS، ويدعم أيضا مكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Vivo V23e 5Gالهاتف Vivo V23e 5G، متوفر حاليا للشراء، من خلال الموقع الرسمي للشركة، بسعر يبلغ حوالي 392 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.