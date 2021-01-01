

مواصفات وأسعار هاتف Infinix Note 11i مواصفات وأسعار هاتف Infinix Note 11i

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Hot 11 Play، أعلنت شركة إنفينيكس أيضا، عن الهاتف Infinix Note 11i، مع مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في معالج Helio G85، و3 كاميرات في الخلف، تقدم أداء جيدا للغاية في التصوير الليلي، وذلك بفضل الفلاش الرباعي، الموجود على الخلف، بالإضافة إلى شاشة عالية الدقة، ومواصفات أخرى ممتازة مقارنة بسعره، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Note 11i.



مواصفات هاتف Infinix Note 11i

تم تصميم هاتف إنفينيكس الجديد، حول شاشة IPS LCD، حجمها 6.95 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2460×1080 بكسل، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Helio G85، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم XOS 7.6.



الكاميرات الخلفية للهاتف Infinix Note 11i، تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن هذا الهاتف، يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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الهاتف Infinix Note 11i، يحتوي على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، (منفذ الشحن يأتي من فئة USB Type‑C 2.0)، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يدعم زيادة المساحة التخزينية، حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري microSD في نفس الوقت، كما أنه يدعم مستشعر بصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور على الجانب، ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة (ستيريو)، مع دعم الراديو FM.سعر الهاتف Infinix Note 11iالهاتف إنفينيكس Note 11i، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبلغ حوالي 160 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام.