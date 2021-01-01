فرنسا تطلق قمرا صناعيا يعمل باليود

آخر الأخبارعلم وتقنية › فرنسا تطلق قمرا صناعيا يعمل باليود

صورة الخبر: فرنسا تطلق قمرا صناعيا يعمل باليود
فرنسا تطلق قمرا صناعيا يعمل باليود

أطلق المهندسون الفرنسيون قمرا صناعيا إلى الفضاء يعمل باليود

ويشير موقع Europulse، إلى أنه عادة ما يستخدم الزينون كوقود للمحركات الأيونية. ولكن الزينون يحتاج إلى خزانات كبيرة ومنظومة مراقبة الضغط ومعدات أخرى، تزيد من وزنها ومن تكلفة إنتاجها واستخدامها.

واليود، مادة رخيصة وسهلة التخزين. ووفقا للخبراء اليود اقتصادي بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالزينون. لأن المحرك يسع لكمية أكبر من الوقود، حيث نظريا يمكن للقمر الصناعي، العودة إلى الأرض بعد انتهاء عمره التشغيلي (الآن تُترك في المدار) ، ما يعني أنه سيكون هناك حطام فضائي أقل.

في الوقت الحالي ، أجرى العلماء بالفعل 11 اختبارًا على ارتفاع 480 كيلومترًا. كانت جميعها ناجحة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فرنسا تطلق قمرا صناعيا يعمل باليود

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20572

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager