إيطاليا تفرض غرامات كبيرة على أمازون وأبل بسبب الاحتكار

صدر اليوم تقرير جديد، يشير إلى أن هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، قامت بفرض غرامات تصل إلى 200 مليون يورو، على شركتي أمازون وأبل، بسبب الاحتكار، حيث ألزمت شركة Amazon، بدفع غرامة قدرها 68.7 مليون يورو، وألزمت شركة Apple، بدفع 134.5 مليون يورو، وذلك بسبب إبرامهما اتفاقية تقييدية، منعت الموزعين الشرعيين الآخرين، من العمل على منصة التجارة الإلكترونية.
وكان عام 2018، قد شهد توقيع اتفاقية، بين أمازون وأبل، تسمح لشركة أمازون وبعض البائعين المختارين، بتقديم منتجات Apple وBeats، على أمازون إيطاليا، وتتضمن الاتفاقية قيودا مفروضة، على المبيعات عبر الحدود، وهذا ما جعل هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، تفرض غرامات على الشركتين، حيث قالت، إن ذلك قلل من المنافسة على الأسعار، وقلل من حجم الخصومات التي تقدمها الأطراف الثالثة، وأشارت أيضا إلى أن مثل هذه الصفقات، تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
غرامات كبيرة على أمازون وأبل
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