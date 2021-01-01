إيطاليا تفرض غرامات كبيرة على أمازون وأبل بسبب الاحتكار

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إيطاليا تفرض غرامات كبيرة على أمازون وأبل بسبب الاحتكار

صدر اليوم تقرير جديد، يشير إلى أن هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، قامت بفرض غرامات تصل إلى 200 مليون يورو، على شركتي أمازون وأبل، بسبب الاحتكار، حيث ألزمت شركة Amazon، بدفع غرامة قدرها 68.7 مليون يورو، وألزمت شركة Apple، بدفع 134.5 مليون يورو، وذلك بسبب إبرامهما اتفاقية تقييدية، منعت الموزعين الشرعيين الآخرين، من العمل على منصة التجارة الإلكترونية.

وكان عام 2018، قد شهد توقيع اتفاقية، بين أمازون وأبل، تسمح لشركة أمازون وبعض البائعين المختارين، بتقديم منتجات Apple وBeats، على أمازون إيطاليا، وتتضمن الاتفاقية قيودا مفروضة، على المبيعات عبر الحدود، وهذا ما جعل هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، تفرض غرامات على الشركتين، حيث قالت، إن ذلك قلل من المنافسة على الأسعار، وقلل من حجم الخصومات التي تقدمها الأطراف الثالثة، وأشارت أيضا إلى أن مثل هذه الصفقات، تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

غرامات كبيرة على أمازون وأبل

وعلاوة على ذلك، فإن مكافحة الاحتكار، سلطت الضوء على أنه من الضروري، أن يتم تطبيق قواعد المنافسة، لخلق تكافؤ الفرص بين جميع تجار التجزئة، الذين يستخدمون أمازون، كمكان متزايد الأهمية لتطوير أنشطتهم التجارية، عبر الإنترنت.

وبجانب دفع الغرامة، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، على أمازون وأبل، دخول أي بائع تجزئة، لمنتجات Apple وBeats الأصلية، إلى سوق Amazon.it بطريقة عادية، وبالإضافة إلى ذلك، فتم التأكيد على أن، هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا، وإسبانيا، تجري تحقيقاتها الخاصة في نفس المشكلة.

المصدر: قل ودل

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