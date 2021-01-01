

كيا نيرو 2022 الجيل الجديد كلياً يكشف نفسه “صور ومواصفات” كيا نيرو 2022 الجيل الجديد كلياً يكشف نفسه “صور ومواصفات”

المربع نت – كشفت كيا الستار عن نيرو 2022 بتحديثات شاملة للتصميم الداخلي والخارجي.. هي واحدة من تلك الأمثلة النادرة التي نقول فيها بثقة أن الجيل الجديد مختلف كلياً عن الجيل القديم في التصميم.



من الواضح أن لغة التصميم هنا مستوحاة من بعض موديلات كيا الجديدة، خاصة سبورتاج الأكبر حجماً، في تصميم المقدمة بالأخص، كما حصلت على جنوط جديدة بتصميم مختلف ومصابيح خلفية منحنية مسحوبة للوراء.



بالانتقال للداخلية، نرى إعادة تصميم شاملة لها كذلك لتكون أكثر فخامة وأناقة، ونلاحظ الإلهام القادم من سبورتاج الجديدة في تصميم لوحة القيادة، بشاشتين مجاورتين لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات وضوابط منفصلة لإعدادات المناخ وما إلى ذلك.

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وتم التخلي عن ذراع تغيير السرعات السابق لصالح قرص دائري، مع أزرار أخرى في الكونسول الأوسط لتدفئة وتهوية المقاعد والمقود وتفعيل نظام مساعد الركن.ولم تكشف كيا عن مواصفات الأداء والمحركات للوقت الحالي، ولكن نعلم أن السيارة ستنطلق بمحركات هايبرد وهايبرد بالقابس وكهربائية، مع طرحها في الأسواق العام القادم.