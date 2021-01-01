

تعرف على سيارة هيونداي الكهربائية أيونيك 5 تعرف على سيارة هيونداي الكهربائية أيونيك 5

كعادة اليابان دائماً في احتلال مركز متقدم في مجال التكنولوجيا ؛ تأتي السيارة الكهربائية الجديدة أيونيك 5 التي أطلقتها هيونداي هذا العام لتجمع بين تكنولوجيا المحرك الكهربائي بالكامل والشكل المميز الذي أهلها للفوز بأفضل تصميم في البرنامج البريطاني توب جير.



وتأتي السيارة في شكل خارجي أقرب للسيارت الفضائية في حجم Suv يبدأ من مقدمة السيارة التي تأتي مع غطاء صدفي للمحرك ، ومن الجوانب بمقابضها الذي تظهر تلقائياً وتستكمل الجوانب بمنفذين للشحن على جانبي السيارة.



ويبلغ طول السيارة 182 بوصة وعرضها 74.4 بارتفاع 63 بوصة ، مع قاعدة عجلات 118 بوصة حيث ترتكز عجلات سميكة يبلغ قطرها 3000 ملم ، مع صندوقين للأمتعة أمامي وخلفي.

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أما التصميم الداخلي فيمتاز بالمساحة الواسعة بدايةً من الأرضية المسطحة ، مع وحدة تحكم مركزية تنزلق للخلف لتتيح المزيد من حرية الحركة ، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل إلكترونياً ذات تدفئة إضافية للأرجل مع عجلة قيادة مدفأة ، بالإضافة إلى سقف شمسي لتجميع طاقة الشمس وزيادة طاقة شحن البطارية.ومن حيث التكنولوجيا تم تجهيز السيارة بتقنية مساعد القيادة الذاتية شبه المستقل والذي يمكن من التحكم في كل من كاميرا الرؤية الخلفية وأجهزة استشعار الرادار ، مع إمكانية التوقف التلقائي وتجنب الاصطدام الأمامي ، تجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، تحديد السرعة ، تحذير السائق ، والحفاظ على المسار.وبالنسبة للترفيه تأتي السيارة بشاشة رئيسية تعمل باللمس ، وشاشة عدادات رقمية ، كما تتصل السيارة بنظام تحكم على الهواتف الذكية يمكن صاحبها من التحكم في السيارة.ويتوفر الطراز الأساسي بمحرك واحد وبطارية بطاقة 58 كيلوات في الساعة بقوة 167 حصان ليعطي عزم 350 وقدرة تسارع من صفر إلى 100كم/ساعة في 8.5 ثانية.أما الفئة الأعلى فتأتي بنظام الدفع الرباعي ذي المحركين بقوة حصان 301 لتصل قوة تسارعها إلى 5.2 ثانية ، ويصل مدى بطارية إلى 480 كيلومتر في الشحنة الواحدة.