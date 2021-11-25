

أسعار العملات اليوم الخميس 25-11-2021 أمام الجنيه المصرى أسعار العملات اليوم الخميس 25-11-2021 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 25-11-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وتباين سعر صرف الدينار الكويتى مسجلا 49.19 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.19 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.



بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه مسجلا 17.51 للشراء، 17.65 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.56 للشراء، 17.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.





ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.51 للشراء، 17.65 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.56 للشراء، 17.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.84 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.90 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.19 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.19 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.