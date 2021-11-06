شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مراسم التوقيع على عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، لقطعتي أرض لإقامة مجمع صناعي للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و"رودولف كلوتشر"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية.
ووقع على الاتفاقية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف علي قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، و"لويس الفاريز"، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وأحمد رياض، المدير المالي وعضو مجلس إدارة الشركة.
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التعليقات على مدبولي يشهد توقيع عقد بيع قطعتي أرض لإنشاء مصنع ألماني بالعاشر من رمضان
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