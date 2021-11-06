

"القومية للتأمين الاجتماعي": الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه في 2025 "القومية للتأمين الاجتماعي": الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه في 2025

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً، ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.



وأكد عوض، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أن الهيئة لا تألو جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية، وأنه جار المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كل الإجراءات لكل المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وبما يسهم في تقديم كل الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.



وأوضح رئيس الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن الدولة وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014، وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أم مؤمناً عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين.

قد يعجبك أيضا...

وأشار عوض إلى أن تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل؛ بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز على أساليب علمية وصولاً إلى أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالإيجاب على قيم المعاشات.وأضاف عوض أن الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيهات، وتسهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل استمارة "1،2،6" عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg وكذلك تم إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية.