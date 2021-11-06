قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً، ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.
وأكد عوض، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أن الهيئة لا تألو جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية، وأنه جار المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كل الإجراءات لكل المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وبما يسهم في تقديم كل الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن الدولة وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014، وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أم مؤمناً عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "القومية للتأمين الاجتماعي": الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه في 2025
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق