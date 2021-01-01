

أوبو تستعد لإطلاق أرخص هواتف رينو 7.. طرح Reno7 SE بسعر معقول أوبو تستعد لإطلاق أرخص هواتف رينو 7.. طرح Reno7 SE بسعر معقول

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة رينو Reno 7، غدا “الخميس”، ووفقا لأحدث التسريبات تعتزم عملاقة التقنية الصينية الإعلان عن أكثر من الثلاث إصدارات التي تعودت طرحها ضمن تشكيلة الفئة المتوسطة الشهيرة.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة أوبو لإطلاق إصدار رابع ضمن سلسلة رينو 7، والذي سيأتي بأسعار معقولة تحت اسم Oppo Reno 7 SE.



مواصفات هاتف أوبو Reno 7 SE

سيتم تشغيل هاتف أوبو المرتقب Reno 7 SE، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، وسيحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات رئيسية، وسيحزم بطارية مناسبة مع شحن سريع بقوة 65 وات.

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وتبعا للمعلومات، سيتوفر هاتف أوبو Reno 7 SE، داخل الصين بخيار واحد ذات سعة تخزينية مخصصة بسعة 12 + 256 جيجابايت، ولكن من المرجح أن تحصل النسخة العالمية على إصدار بسعة تخزينية أقل بسعة 8 + 128 جيجابايت.وسيحصل هاتف أوبو Reno 7 SE، على شاشة مثقبة بقياس 6.43 بوصة، ووفقا للتسريبات ستأتي الشاشة من نوع OLED نظرا لعدم وجود قارئ لبصمات الأصابع في الخلف أو الجوانب.وسيقدم هاتف أوبو Reno 7 SE، إعدادات كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية)، متصلة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل، تم إدراج كاميرا الصور الشخصية بدقة 32 ميجابكسل.وسيتوفر هاتف أوبو Reno 7 SE عند إطلاقه، باللون الأزرق والأسود والذهبي، وتشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن يأتي مقابل سعر ما بين 420 إلى 450 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري).