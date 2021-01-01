

عدد مشتركي تروكولر يتخطى 300 مليون مشترك على مستوى العالم عدد مشتركي تروكولر يتخطى 300 مليون مشترك على مستوى العالم

أعلن تروكولر، التطبيق العالمي الرائد للتحقق من الأرقام وحجب الاتصالات الاحتيالية وغير المرغوب فيها، عن تحقيقه إنجازًا استثنائيًا يتمثل في وصول عدد مشتركي التطبيق إلى 300 مليون مشترك حول العالم شهريًا، وهو ما يرسخ مكانة هذا التطبيق العالمي باعتباره واحدًا من أكثر التطبيقات انتشارًا واعتمادية على مستوى العالم في اظهار هوية المتصل والكشف عن المكالمات الاحتيالية.



ومنذ أكثر من عام مضى، وصل عدد مستخدمي تطبيق تروكولر إلى 250 مليون مشترك، وهو ما يعني انضمام 50 مليون مشترك جديد لقاعدة مستخدمي تطبيق تروكولر على مستوى العالم منذ أكتوبر 2020، وهو ما يعني خلق شبكة عالمية آمنة للاتصالات لصالح المستخدمين. تم إطلاق تطبيق تروكولر منذ 11 عامًا، وهو متاح في جميع أنحاء العالم بلغات عديدة. وفي العام الماضي (نوفمبر 2020 وحتى الآن)، شهد تروكولر زيادة مطّردة في عدد مستخدميه في مصر، وهو ما يؤكد حاجة المستخدم المصري لخدمة يُعتمد عليها لحمايته من الاتصالات غير المرغوب فيها، وإقامة شبكة اتصالات آمنة في السوق المحلي.





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ويُعد وصول عدد مستخدمي تطبيق تروكولر إلى 300 مليون مشترك، وهو الرقم الذي تم الوصول إليه يوم 22 نوفمبر 2021، بمثابة شهادة على حجم الثقة والاعتمادية التي يضعها المستخدمون في تلك المنصة العالمية الهامة. تجدر الإشارة أيضًا أن مصر كانت من بين الدول التي شملها تقرير تروكولر حول المعاكسات التليفونية للسيدات، وهو التقرير الذي تم اعداده بالتعاون مع شركة إبسوس للأبحاث، حيث تنتشر هذه الظاهرة المزعجة بصورة واسعة في مصر. وأشار التقرير أنّ 9 من كل 10 سيدات مصريات يتلقين بالفعل معاكسات تليفونية مزعجة بصورة منتظمة، وأنّ واحدة من كل 3 سيدات تتلقى مكالمات ورسائل قصيرة غير لائقة أو جنسية بانتظام. أضافت الدراسة أيضاً أن 98% من كل المعاكسات والمكالمات والرسائل المزعجة وغير اللائقة كانت من مصادر مجهولة. ولهذا يُعد تطبيق تروكولر هو خط الدفاع الأول عن المرأة التي ترغب في تفادي الاتصالات المزعجة وغير المرغوب فيها. يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل هناوتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، يقول آلان ماميدي-الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تروكولر: "لقد بدأنا في الشركة على نطاق صغير، إلا أنه كان لدينا طموحات كبيرة لتطبيق تروكولر. إنّ الوصول إلى 300 مليون مشترك نشط حول العالم يمثل انجازًا هامًا لنا جميعًا ولكل من لعب دورًا في تحويل تروكولر لمنصة عالمية واسعة الانتشار اليوم. لقد عملنا بكل جد خلال السنوات العشر الأخيرة لكي يصبح تروكولر خدمة لا غنى عنها يعتمد عليها ملايين البشر حول العالم، لذا لا يمكنني التعبير بدرجة كافية عن مدى شعوري بالفخر للثقة الغالية التي يضعها ملايين البشر في تطبيق تروكولر. في الوقت نفسه لدينا في تروكولر استراتيجية واضحة لمواصلة التوسع، من خلال تطوير خدماتنا وتحسين تجربة المستخدمين، وهو ما يعني استقبال المزيد منهم في المستقبل"وتظهر التقارير الدورية التي تُعدها تروكولر أن مصر من بين الأسواق الأكثر تأثرًا بالمكالمات الاحتيالية والمزعجة. ولهذا يسعى تطبيق تروكولر لمساعدة المصريين على الشعور بالأمان والراحة عند تلقي الاتصالات أو القيام بإجرائها.إنّ الشباب ومستخدمي التطبيقات التكنولوجية المتطورة يمثلون الغالبية العظمى من تعداد الشعب المصري، وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من مصر أحد أهم الأسواق الإقليمية لشركة تروكولر في المنطقة، نظرًا لأنّ هذه الفئات تعتمد باستمرار على الخدمات الرقمية عبر هواتفهم الذكية، مما يجعلهم في حاجة للحماية المستمرة من الاتصالات غير الآمنة.يشار إلى أنّ تروكولر تمكنت مؤخرًا من تحقيق زيادة بنسبة 129% في عوائدها ربع السنوية خلال الربع الثالث من 2021، وذلك في أول تقارير للأرباح تصدره تروكولر بعد ادراج أسهمها للتداول في البورصة. وقد استكملت الشركة الطرح الأوّلي للاكتتاب العام في بورصة ناسداك ستوكهولم في 8 أكتوبر 2021