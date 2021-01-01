

طال انتظارها.. ميزة تفاعلية جديدة من واتساب طال انتظارها.. ميزة تفاعلية جديدة من واتساب

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على تطوير خاصية جديدة مشابهة لـ ميزة تفاعلية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.



ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، يختبر تطبيق الدردشة الأشهر ميزة جديدة تتيح لمستخدميه خلال تحديث مستقبلي إمكانية إضافة رد فعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لخاصية ردود فعل الرسائل على خدمات فيسبوك.



ميزة تفاعلية جديدة من واتساب

وتتوفر ميزة الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية، لمستخدمي إصدار بيتا من واتساب على نظام التشغيل أندرويد في الوقت الحالي، على أن تتوفر لباقية الإصدارات في وقت لاحق.

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وبحسب ما ذكره موقع WABetaInfo، سيتمكن المستخدمون من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل إليهم على تطبيق واتساب، باستخدام الرموز الشهيرة الإعجاب أو الغضب أو الحب (لاف)، أو الضحك أو الدهشة أو الحزن.وسيتمكن مستخدمو واتساب من النقر على الرسائل الواردة إليهم وترك رد فعل أو رمز تعبيري عليها، مثل الرسائل الواردة بموقع إنستجرام دون الحاجة للرد بإيموجي مخصص في رسالة منفصلة.كما ستضم ميزة واتساب التفاعلية الجديدة، إشعارا مخصصا سينبهك النظام الأساسي للتطبيق من خلاله عند تفاعل شخص ما مع رسالتك، مثل إعدادات الإشعارات الأخرى بالتطبيق، وستكون إشعارات التفاعل متاحة لكل من سلاسل الدردشة الفردية والمحادثات الجماعية.ويشار إلى أن واتساب يختبر ميزة أخرى لهواتف آيفون تتيح لمستخدميها تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية عبر التطبيق.وأوضح موقع الويب المستقل المتخصص في رصد ميزات واتساب، أن خاصية تغيير سرعات تشغيل الرسائل الصوتية الجديدة، تعمل الملفات الصوتية المعاد توجيهها إلى دردشات أخرى عبر التطبيق.وستسمح الميزة التي تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS، لمالكي أجهزة آيفون باختيار تغيير سرعة الرسائل الصوتية على التطبيق ما بين أسرع بـ1.5 ضعف أو 2 ضعف.