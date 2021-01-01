

بطريقتين.. منع التقاط صورة شاشة "سكرين شوت" لصفحة الفيس بوك بطريقتين.. منع التقاط صورة شاشة "سكرين شوت" لصفحة الفيس بوك

يبحث مستخدمو Facebook، عن طريقة منع سكرين من صفحة الفيس بوك، لحماية صور الملف الشخصي الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي، إذ تساعدك طريقة منع سكرين من صفحة الفيس بوك على التخلص من الهاكرز وأعين المتطفلين التي تراقب صفحتك ومنشوراتك على فيسبوك.



طريقة منع سكرين من صفحة الفيس بوك



تتمثل طريقة منع أخذ لقطة شاشة أو سكرين لحسابك الشخصي على الفيس بوك، في خاصية جديدة توفرها شركة ميتا (فيس بوك سابقا)، تتيح لك إضافة درع الحماية إلى صورتك الشخصية ومشاركاتك على موقع التواصل الاجتماعي وتأمين حسابك ضد المحتالين والهاكرز.

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بالخطوات .. امنع أي حد ياخد سكرين شوت من صفحة الفيسولاستخدام ميزة درع الحماية الجديدة وإضافتها على صورتك الشخصية في فيس بوك، لمنع أخذ سكرين شوت لبروفايلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:الخطوة الأولى: افتح حساب فيسبوك الخاص بك.الخطوة الثانية: انتقل الى الصفحة الشخصية الخاصة بك على الموقع، من خلال النقر على صورة بروفيلك بتطبيق فيس بوك.الخطوة الثالثة: اضغط على صورة بروفايلك على فيس بوك، وسوف تظهر لك خيارات تخصيص Profile Picture الخاصة بك.الخطوة الرابعة: قم بالنقر على خيار حماية صورة الملف الشخصي Turn On Profile Picture Guard، ثم اضغط على خيار “التالي”.بدون برامج .. أي حد ياخد سكرين شوت من صفحة الفيسالخطوة الأولى: افتح تطبيق الفيس بوك على هاتفك الأندرويد.الخطوة الثانية: انقر على الثلاث خطوط الرأسية أعلى يسار الشاشةالخطوة الثالثة: مرر لأسفل للنقر على خيار الإعدادات والخصوصية.الخطوة الرابعة: انقر على خيار الإعدادات ثم مرر لأسفل وصول لقسم الجمهور وإمكانية الظهور.الخطوة الخامسة: اضغط على خيار قفل الملف الشخصي، ثم انقر على الزر الذي يظهر باللون الأزرق "قفل ملفك الشخصي"، ستظهر لك صفحة ملفك الشخصي مع رسالة منبثقة انقر على زر موافق.