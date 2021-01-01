

سوق المستعمل.. مقارنة بالأسعار بين بي واي دي L3 و جيلي امباريال موديل 2019 سوق المستعمل.. مقارنة بالأسعار بين بي واي دي L3 و جيلي امباريال موديل 2019

استحوذت السيارات الصينية على مكانة كبيرة داخل سوق المستعمل المصري في الفترة الماضية، ومن أبرزها جيلي وبي واي دي، التي باتت منتشرة في الشوارع المصرية من خلال السيارتين L3 و امبريال موديل 2019.



الأداء والقوة

تتمتع السيارة بي واي دي L3 موديل 2019 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان، عند 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 145 نيوتن متر، ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكن السيارة من الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة مع خزان وقود سعة 50 لتر.



حصلت سيارة جيلي امبريال موديل 2019 على محرك سعة 1.5 لتر، يولد قوة 102 حصان، عند 6000 دورة/دقيقة، وعزم دوران 140 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل الحركة للعجلات الأمامية، ويستهلك وقود بمعدل 7.2 لتر لكل 100 كم.

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التجهيزاتجهزت سيارة بي واي دي L3 موديل 2019 بمصابيح خلفية ليد، مرايات جانبية كهربائية، مقابض أبواب خارجية بلون السيارة، فتحة سقف، جنوط رياضية ألومنيوم بقياس 15 بوصة، تكييف هواء، مقابض أبواب داخلية من الكروم، ساعة رقمية، كمبيوتر رحلات متعدد الوظائف، عجلة قيادة قابلة للتعديل مدعومة بتقنية المالتي فانكشن، شاشة 7 بوصة تاتش، راديو سي دي ، USB وAUX، وكاميرا رؤية خلفية.زودت جيلي امبريال موديل 2019 بنظام ترفيهي معلوماتي يدعم شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية من خلال تقنية Bluetooth أو مخارج من فئة USB و AUX ، وتتصل بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.مواصفات الأماندعمت سيارة بي واي دي L3 موديل 2019 بحزمة من منظومة وسائل الأمن والسلامة، منها فرامل ABS ، فرامل EBD ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ايرباج للسائق والراكب الأمامي، نظام المفتاح الذكي مفتاح البصمة، نظام ايموبيلزر للحماية من السرقة، غلق مركزي للأبواب بالريموت كنترول.تتوافر سيارة جيلي امباريال موديل 2019 بمجموعة من التجهيزات القياسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع انغلاق الفرامل ABS مع توزيع الكتروني لقوة الكبح EBD ، ونظام منع إدارة المحرك، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع زر لإدارة المحرك، جهاز تنبيه ضد السرقة، مستشعرات الاصطفاف، وكاميرا خلفية وتستخدم عجلات رياضية بقياس 16 بوصة.الأسعار:تتوافر سيارة بي واي دي L3 موديل 2019 في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 130 ألف إلي 150 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.تتراوح أسعار سيارة جيلي امباريال موديل 2019 في سوق المستعمل من 160 ألف إلي 190 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.