

طريقة عمل الوافل بالمقلاة.. أحلى من المحلات طريقة عمل الوافل بالمقلاة.. أحلى من المحلات

الوافل من الحلويات السريعة التى يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة عمل الوافل بالمقلاة احلي من المحلات لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك





طريقة عمل الوافل بالمقلاة احلى من المحلات في دقائق لنجلاء الشرشابي

المقادير...

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

100 جرام زبدة طرية

2 بيض مفصول

كوب لبن

فراولة

صوص شوكولاتة

كريمة مخفوقة

حلويات ملونة



طريقة التحضير

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- يخفق البياض جيدا حتى يصبح هش وعالي و تخفق الزبدة مع السكر ويضاف صفار البيض و يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف بالتبادل مع اللبن- يضاف الخليط إلى البياض ويقلب باستخدام ملعقة يصب الخليط في ماكينة الوافل الساخنة وتغلق حتى تنضج و يقدم مع الكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة والحلويات والفراولةطريقة عمل الوافل بالمقلاة أحلى من المحلات للشيف أميرة شنبالمقادير :2 كوب دقيق3 ملاعق كبيرة سكر4 بيضات1 1/4 كوب حليب سائل1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر1/2 كوب زيت نباتي1 ملعقة صغيره ملحملعقة صغيرة فانيلياللتقديم ..علبة كمبوت أناناسحفنة من الفاكهة المجففةطريقة التحضيرفى وعاء أضيفى أخلطى البيكنج بودر والسكر والملح وأصنعي حفرة في الوسط ثم اخفقي البيض مع الزيت والحليب ثم أضيفي الخليط للدقيق وقلبي حتى تتكون لديكِ عجينةادهني سطح جهاز الوافل بزيت وأبدئى فى سكب العجينة على سطح الوافل الساخن وأتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.رصي وحدات الوافل في طبق التقديم وأضيفي قطع الأناناس مع الفواكه المجففة