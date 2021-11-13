قبل انطلاق الحفل .. أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق الكباش

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قبل انطلاق الحفل .. أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق الكباش

تحتفل مصر و العالم اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش ، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر ، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة ، وتسرد و تغرد بالأناشيد و الترانيم الفرعونية .

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ
2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا
3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر
4- به ما يقرب من 1200 تمثال
5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث
6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت
7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي
8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة
9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة
10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

المصدر: صدى البلد

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