فيديو..حكم الزوج الذي يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة.. الإفتاء توضح



حكم الزوج الذي يهين زوجته حكم الزوج الذي يهين زوجته

حكم الزوج الذي يهين زوجته .. ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “زوجي يهينني ولو قمت بالرد عليه يقول عني قليلة الأدب، وأنه رجل ولا يصح الرد عليه.. فماذا أفعل؟”.







حكم الزوج الذي يهين زوجته

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال قائلا: إن هذه مشكلة كبيرة كل شخص يرى أنه "ياما هنا وياما هناك" وأعمل اللى نفسي فيه، والشخص الآخر يجب عليه أن يسمعني سواء كنت صح أو غلط لازم ينفذ، فكل هذا ليس له علاقة لا بالدين ولا الإسلام.

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وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي”.وأشار الى أن النبي كان يعامل الناس بالرفق واللين، لأن المسألة ليست فرض عضلات على الناس بل هي مسألة رحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.حكم الشرع في إهانة الزوجةحكم الشرع في إهانة الزوجة.. سؤال ورد للشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.وأوضح عبدالحليم ، خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن إهانة الزوجة ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة.وأضاف أن النبي حذر من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب مشيرا إلى أن ظلم الزوجة أشد من ظلم أي شخص فهي سكن ومودة.وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عن الزوج الذي يضرب زوجته ويهينها (إنهم ليسوا بخياركم).وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم الرجل الذي يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟)، أن المرأة ليست خادمة في بيت الرجل، فهي كالرجل، والنساء شقائق الرجال، فيجب على من يهينون زوجاتهم أن يتنزهوا عن لغة العبودية والتسلط، فالمرأة ليست خادمة لزوجها ولكنها شريكة معه، وهي عماد أساسي في البيت.وأشار إلى أن هذه مشكلة عند بعض الرجال بأنهم يعتقدون أنفسهم لا مثيل لهم ويفعلون ما يحلو لهم فيهينون زوجاتهم، إلا أن هذا أسلوب خطأ وليس له علاقة بالإسلام، فقال رسول الله ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي))، فكان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالرفق واللين، مُشيرًا الى أن معاملة الرجل للمرأة لست معاملة فرض وقوة، بل هي مسألة رحمة ومودة فالراحمون يرحمهم الرحمن.وبيًن أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا تعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.وتابع: لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحدًا منهما أن يحترم الآخر.كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجتهقبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين كما أنه لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحد منهما أن يحترم الآخر.عقوبة إهانة الزوجةورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول ما حكم إهانة الزوج لزوجته بهدف التفاخر.أجاب جمعة، خلال فيديو عبر صفحته على الفيسبوك، أن إهانة الزوجة حرام، والتباهي بذلك نوع من أنواع الكبر ولا يدخل الجنة.وأضاف: عن عبدالله بن مسعودٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبرٍ، قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنةً. قال: إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْرُ: بطَر الحق، وغمط الناس؛ رواه مسلم.