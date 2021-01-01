فوائد أكل الخيار قبل النوم.. أهمها الخامسة



فوائد أكل الخيار قبل النوم فوائد أكل الخيار قبل النوم





هناك الكثيرات من النساء اللواتي تحملن في سن صغير ولم يكن لديهن أي معرفة أو ثقافة بالمشروبات والأطعمة والأشياء الأخرى التيتسبب خطورة عل الجنين وتؤدي به إلى الإجهاض.



الخيار يساعد بشكل كبير على السيطرة على الشهية، فكلما شعرت بالجوع تناول الخيار و الخس بدلًا من المسلياتالأخرى ، فهما لا يحتويان على سعرات حرارية عالية .

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لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الخيار قبل النوم ،وفقا لموقع breastcancer.فوائد أكل الخيار قبل النوم..فوائد الخيار قبل النوم :1. يقي من الإصابة بأمراض المناعة الذاتيةمن فوائد الخيار قبل النوم هو التقليل من الالتهابات في الجسم؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تعملعلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.2. يعزز قوة العظامأحد فوائد الخيار قبل النوم هو تعزيز قوة العظام؛ لاحتواء الخيار على فيتامين ك (Vitamin K) الضروري للمحافظة على قوة العظام، كمايحتوي على فيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في إنتاج الكولاجين الذي بدوره يعزز من نمو العظام.3. يقي من الإصابة بالسرطانيساعد الخيار في الوقاية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان؛ لاحتوائه على مركب كيوكوربيتاسين (Cucurbitacin) الذي يمنعالخلايا السرطانية من الانقسام والتكاثر، كما يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الألياف التي تحمي من الإصابة بسرطان القولونوالمستقيم.كما أن الخيار يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، مثل: العفص (Tannins) والفلافونويدات (Flavonoids) التي تحارب الجذور الحرة،والتي بدورها تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطانات.4. يساعد على خسارة الوزنمن فوائد الخيار قبل النوم هو المساعدة في خسارة الوزن؛ إذ أنه يعد من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والتي تساعد على كبحالشعور بالجوع، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.5. ينظم سكر الدميساعد الخيار على تنظيم مستوى سكر الدم، لأنه من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي ولاحتوائه على مركب كيوكوربيتاسين الذي يعملعلى تنظيم كل من إفراز الإنسولين وعملية أيض الجلايكوجين الكبدي، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم سكر الدم والتقليل من خطر الإصابةبالسكري.6. يعزز من صحة الجهاز الدورانيأحد فوائد الخيار قبل النوم هو تعزيز صحة الجهاز الدوراني؛ لاحتواء الخيار على البوتاسيوم الذي يقلل من ضغط الدم، كما أن مركبالكيوكوربيتاسين يعمل على الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين.كما أن مضادات الأكسدة المختلفة، مثل: الفلافونويدات، والعفص تعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.6. يرطب الجسميعد الترطيب أحد أهم فوائد الخيار قبل النوم، إذ أنه يحتوي على ما لا يقل عن 95%