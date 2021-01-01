تعتبر فساتين السواريه والزفاف بموضة الكاب من أكثر القصات موضة لخريف وشتاء 2021 حيث تعطي العروس مظهر جذاب سواء كانت القصة لفستان زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب أو سواريه.
وقالت الفاشون بلوجر مريم مروان، يعد الفستان الذى يحتوى على قطعة إضافية "الكاب" من أهم القطع التى تعد موضة لفساتين السواريه والزفاف سواء للمحجبات أو غيرهن، إذ يكون هو الخيار الأول الذى يلجأ إليه عدد كبير من الفتيات بمجرد تلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة، ويمكنك الاختيار بين عدد من الفساتين التى تتنوع تصميماتها بشكل أنيق.
وأضافت الفاشون بلوجر، هناك الكثير من موديلات فساتين السواريه و الزفاف الكاب، ولكن قبل معرفة التصميم الذي يلائم شكل قوامك عليك معرفة القصات الموجودة والتي يمكن أن تتناسب مع إطلالاتك، فإن كنت تبحثين عن موديل فستان الكاب لاختياره أثناء كتب الكتاب للظهور بشكل محتشم يمكن اختيار الموديل الذي يتميز بكاب متحرك حيث يمكنك التخلي عنه في أي وقت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للفتيات.. تعرفي على موضة فساتين الزفاف والسوارية لـ الشتاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق