4 خطوات أساسية للتعامل مع الطفل العدواني



الطفل العدواني الطفل العدواني



العدوان جزء من عملية التطور الطبيعي للأطفال الصغار، حيث يستخدم كوسيلة للتواصل قبل إنشاء المهارات اللفظية.



عادةً ما تبدأ عدوانية الطفل الدارج في عمر 17 شهرًا وتميل إلى الذروة بين 18 و24 شهرًا، تُعد نوبات غضب الأطفال تعبيرًا طبيعيًا عن الإحباط، فكيف تتعامل مع طفلك العدواني، إليك ما يجب عليك فعله عندما يتصرف طفلك بعدوانية:



1. كن هادئا

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لا تصرخ أو في وجه الطفل، بدلاً من ذلك، ابق هادئًا وأخبرهم بما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم فعله.بعض الأمثلة على ما يمكنك قوله هي: "سوف تؤذي أخيك إذا عضضته. قل من فضلك، وتطلب منه لعبة" و"أنا أعلم أنك تريد الحلوى. لكنك ستحصل عليها، ويمكننا جميعًا تناولها معًا بعد العشاء".تعتبر النغمة المنخفضة أمرًا مثاليًا أثناء التحدث إلى طفل صغير أظهر للتو سلوكًا عدوانيًا. يجب عليك أيضًا استخدام الاتصال المباشر بالعين.استخدم كلمات بسيطة لكنها قوية مثل "توقف" و"لا".من المرجح أن يؤدي ضرب الطفل إلى تعزيز السلوك العدواني وهو غير مناسب على الإطلاق.والأهم من ذلك، أنه يعلمهم أنه من المقبول ضرب شخص ما.قد يقوم الطفل بعد ذلك بتقليد الفعل بضربك أنت أو أشخاص آخرين. لذلك، من الضروري أن يحافظ الوالدان على هدوئهما.2. فهم الزنادقم بتجميع ما تراه وتعرف على المحفز للسلوك العدواني المسبب للمشاكل.على سبيل المثال، هل يضرب طفلك عندما يأخذ شخص ما لعبة بشكل غير متوقع؟ أو عندما يكونون متعبين أو مرهقين؟إن مطالبة الطفل الصغير بشرح سلوكه عادة ما يكون غير مفيد وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف إذا كان غير قادر على التعبير عن مشاعره الكبيرة بالكلمات.ومع ذلك، فإن تقديم فهمك للموقف بهدوء، يمكن أن تساعد اللغة البسيطة الطفل الصغير على تعلم التعبير عن مشاعره بالكلمات.إذا كان طفلك الدارج يتمتع بمهارات لغوية متقدمة، فقد يكون قادرًا على تلبية شرحك بواحد منهم.3. سحب وصرف الانتباهإذا كان سلوك الطفل الدارج خارج نطاق السيطرة، فإن إزالته من الموقف - إن أمكن - قد يكون أفضل طريقة لوضع قيود على السلوك.اشرح سبب قيامك بهذه الإجراءات ولكن إذا كانوا مستائين جدًا فقد لا يتمكنون من معالجة الكلمات التي تقولها.ستكون نبرة الصوت الهادئة الهادئة أكثر فائدة في تقليل السلوك العدواني المسبب للمشاكل.في ذروة الاندفاع العاطفي، قد يفقد الأطفال الصغار مهارات التفكير الناشئة.قد يتواصل طفلك مع أنه بحاجة إلى استراحة، أو أنه بحاجة إلى مزيد من المساعدة منك في إدارة مشاعره الكبيرة.غالبًا ما يعمل الإلهاء جيدًا مع الأطفال الصغار، بغض النظر عن مدى سخافته أو بساطته.على سبيل المثال، إظهار شيء مثل طائر يطير في الماضي أو إدخال روح الدعابة عند الاقتضاء يمكن أن يغير نبرة وطبيعة التفاعل.4. استخدام المهلةالمهلة هي طريقة جيدة لإعلام الطفل بأن سلوكيات معينة مثل الضرب والعض، غير مقبولة اجتماعيًا ولن يتم التسامح معها.لكن لا تترك طفلك وحده بمشاعر كبيرة خارجة عن السيطرة. بمجرد أن يهدأ بشكل كاف ليبقى ساكنًا ويستمع، يمكن أن يكون من المفيد قضاء وقت قصير.ومع ذلك، يجب أن يكون أحد الوالدين حاضرًا مع الطفل الصغير أثناء نوبة الغضب وأثناء الوقت المستقطع.اصطحب الطفل بعيدًا عن الموقف وإلى مكان لا يوجد فيه مشتتات؛ مثل غرفة أخرى في المنزل أو ركن هادئ في الحديقة.اشرح بهدوء أن ما فعلوه كان خطأ بنبرة لطيفة. في خضم الانهيار، عادة ما تكون الكلمات القليلة أفضل لأن التفسيرات اللفظية الطويلة قد يكون من الصعب على الطفل الصغير معالجتها في حرارة اللحظة.بمجرد انتهاء المهلة وتهدئة الجميع، دع طفلك يعرف أنك تحبه، كن منفتحًا لما يقوله الطفل واستمع إليه بصبر.قد يمنحك بعض المعلومات عن السبب الكامن وراء سلوك الطفل.تساعد الخطوات المذكورة أعلاه الطفل الصغير على الهدوء بعد نوبة من العدوان المسبب للمشاكل.مصدر المعلومات: موقع “هيلثي”.