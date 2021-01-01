

لأبطاء الشيخوخة ..أفضل أطعمة للمرأة بعد سن الـ50 لأبطاء الشيخوخة ..أفضل أطعمة للمرأة بعد سن الـ50





لإبطاء الشيخوخة أطعمة عديدة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى فهي تساعد على إبطاء الشيخوخة مع تقدم العمر وتساعد في السيطرة على ضغط الدم بشكل أفضل ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساهم في الوقاية من أشياء مثل مرض السكري والسرطان."



1. التوت

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يحتوى التوت على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج ومضادات الإلتهاب ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويدوتساعد الألياف في الحفاظ في الحماية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان ويحتوي التوت على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحسن المهارات الحركية والذاكرة قصيرة المدى وتأخير التنكس العصبي.2. الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنةتحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة على نسبة عالية من الألياف التي تعزز وظيفة العضلات وتحافظ على صحة القلب.وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا هذه الخضراوات لديهم خطر أقل بنسبة 12 إلى 26 في المائة للإصابة بأمراض القلب.3. المأكولات البحريةتعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة مصدرًا خاليًا من البروتين، يحتاجه كبار السن للحفاظ على العضلات أو استعادتها.تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12 ، وهو عنصر غذائي موجود فقط في الأطعمة الحيوانية التي يصعب علينا امتصاصها مع تقدمنا ​​في العمر.تحتوي المأكولات البحرية أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية".4. المكسرات والبذورالمكسرات والبذور هي أيضًا مصادر مهمة للدهون الصحية، ويساعد تناولها بانتظام في حماية عقلك وقلبك .5. الجبن القريشالجبن القريش مصدرًا رائعًا لبروتين كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د وتحتوي المكسرات على الفوسفور وغيرها من الفيتامينات التى تحافظ على صحة العظام .6. الفول والبقولياتمليئة بالألياف والبروتين وهى غنية بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.