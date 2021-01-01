تحذيرات من ارتفاع نسبة هذا الفيتامين بالجسم



فيتامين د فيتامين د



يؤثر نقص فيتامين د على عدة مناطق ، بما في ذلك ظهرك وعضلات الجسم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال والعديد من الحالات لدى البالغين. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الداخل ، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تأخذ 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميًا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا ويجب تجنبه.





تقول المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يكون "ضارًا" تشير إلى أن المستويات العالية جدًا من فيتامين (د) في الدم يمكن أن تسبب التبول المفرط.



تشمل العلامات الأخرى الغثيان والقيء وضعف العضلات والارتباك والألم وفقدان الشهية والجفاف والعطش الشديد وحصوات الكلى.



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وتضيف: "المستويات العالية للغاية من فيتامين (د) يمكن أن تسبب الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب وحتى الموت."تقترح المعاهد الوطنية للصحة أن المستويات العالية جدًا من فيتامين (د) تنتج "دائمًا تقريبًا" عن تناول كميات مفرطة من فيتامين د من المكملات الغذائية.ومع ذلك ، لا يمكنك الحصول على الكثير من فيتامين (د) من أشعة الشمس لأن بشرتك تحد من كمية فيتامين (د) التي تصنعها.في أبريل 2020 ، أصدرت NHS بيانًا ، بناءً على توصيات من Public Health England (PHE) ، بأنه يجب علينا جميعًا التفكير في تناول 10 ميكروغرام / يوم من فيتامين (د) كمكمل ، للحفاظ على صحة عظامنا وعضلاتنا. صدرت هذه النصيحة الآن ، إلى حد كبير بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي والإغلاق.ومع ذلك ، تقول NHS إنه في أشهر الصيف ، سيحصل غالبية السكان على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.تقول هيئة الصحة إننا لا ننتج ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس ، لذلك تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي.قد يعاني حوالي 20 بالمائة من البالغين من نقص فيتامين (د) ، وهناك العديد من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين (د).ينتج الجسم فيتامين (د) من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق ، لذلك قد يكون الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه نقص فيتامين (د ) أكثر شيوعًا.تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن عوامل الخطر تشمل قلة التعرض لأشعة الشمس ، والجلد الداكن ، والبقاء بالمنزل ، وسوء الامتصاص ، والحمل أو الرضاعة الطبيعية.ينتج الجسم فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلدقد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة إلى إضعاف الدفاعات المناعية ، ولكن إذا تركت المستويات المنخفضة دون علاج ، فقد ينشأ عدم الراحة أيضًا.إذا كنت أنت أو أي شخص تقوم على رعايته في مجموعة معرضة لخطر أكبر ، فقد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين د.يمكنك تناول مكملات فيتامين د على شكل أقراص أو سائل أو رذاذ ، ويمكن شراؤها من الصيدلية.يتوفر فيتامين د الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض.مع زيادة عدد الأشخاص الذين يقيمون في منازلهم أثناء الوباء ، قد يكون البعض قد حُرم من فيتامين د.ينصح النساء الحوامل والمرضعات بتناول جرعة يومية من 10 ميكروغرام من فيتامين د 3.مصدر المعلومات موقع إكسبريس.