مرتضى يعلن مصير كارتيرون.. ويعدل الجهاز المعاون



باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون

حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجدل حول مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن كارتيرون اجتمع أمس الثلاثاء مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأبدى حسن النية والتزامه بعقده مع النادي.



وأضاف: "كارتيرون مستمر وسندعمه وسندعم الفريق لحين إجراء الانتخابات في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل ولكننا سنعيد الانضباط للفريق ولن أسمح بوجود شللية أو معلمين داخل الفريق".

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وتابع: "لابد من ابتعاد حازم فتوح وكيل كارتيرون عن الفريق وليس من دور هذا الوكيل الحديث عمن سيدير الزمالك".وأشار إلى أنه أعاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك للحياة كروياً مرة أخرى بعدما تمسك بانضمامه للفريق الأبيض رغم أنه كان بعيداً عن المشاركة لسنوات.وأعلن مرتضى تعيين مدرب عام ومدرب مساعد عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا غداً الخميس بالدوري بالاتفاق مع كارتيرون.وأضاف: "سنعرض على كارتيرون بعض الأسماء للاختيار من بينها وليس دوره أن يدير الفريق بمفرده ، سنعيد تشكيل الجهاز المعاون وفقاً للرؤية السليمة والجهاز الإداري أيضاً قد يشهد تغييرات بعد تقييمه من جانب أمير مرتضى".وأكد مرتضى أنه سيجري تغييرات شاملة في قطاع الناشئين وسيتم تشكيل لجنة لتقييم القطاع بالكامل وعدم السماح بما كان يحدث مؤخراً من رشاوى وفساد واضح.وأضاف: "يجب أن تكون الموهبة فقط معيار بقاء أي لاعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ولا يجوز أن يكون هناك مسؤول عن القطاع ولديه أكاديمية خاصة".وتابع: "سنوقف المجاملات التي حدثت في التعيينات ورواتب المدربين سواء في قطاع الألعاب الرياضية أو العمل الإداري فليس معقولاً أن يتم تعيين اثنين في منصب السكرتارية للمدير المالي أو المدير التنفيذي ثم يتساءلون لماذا أفلس الزمالك؟".