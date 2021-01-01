الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بمدرسة بالبحيرة

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مشاجرة طلاب بمدرسة بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.



بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من (مديرة المدرسة المشار إليها) بوجود مشاجرة داخل المدرسة ، حيث تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (طالب بالصف الثاني الثانوى) ، طرف ثانى (طالبان بذات الصف) ، بسبب قيام الطرف الأول بمضايقة نجلة عم الطرف الثانى "طالبة بذات المدرسة" الذى إستعان عقب ذلك بصديقه للتعدي عليه.



بالانتقال والفحص قرر الطرفان التصالح دون تحرير ثمة محاضر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

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