شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن تكرار واقعة التشجيع أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباريات الدوري، يساوي منع المشجعين الحاضرين للمباراة من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.
وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "أثناء عزف السلام الجمهوري، في مدرج الأهلي كان حاضرا 349 مشجعا لم يلتزموا في وقت عزف النشيد، فإدارة المسابقات بعد مراجعة الشريط الأصلي ومراجعة بطاقات المشجعين أصدرت قرارا بمنعهم لمباراتين، وفي حال التكرار سيتم منع المشجع من الحضور حتى نهاية الموسم".
وشدد "كل شيء كان محددا بالإسم بسبب الكاميرات داخل الملعب ووجود بطاقة المشجع. المشجع محروم الآن من الحجز عبر الموقع لمدة مباراتين. إذا تكرر هذا الأمر سيتم حرمان المشجع حتى نهاية الموسم. الأمر ينطبق على كل الجماهير وليس الـ 349 المعاقبين فقط".
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التعليقات على أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم
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