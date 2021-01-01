المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي

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غزل المحلة


كشف علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة، عن تقدم النادي باحتجاج ضد محمد الحنفي حكم مباراة الفريق ضد الأهلي.

وقال العباسي عبر قناة صدى البلد: "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي، وتقدمنا باحتجاج للجنة الحكام وأرسلنا نسخة منه لرابطة الأندية".

وأردف "شعرنا أن هناك فارق في المعاملة من قبل الحكم بين لاعبي الأهلي والمحلة".

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وأكد "نستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، وطالب اللاعبين الحكم برؤية الـ VAR ولكن معاملته للاعبين لم تكن جيدة. والهدف الثاني للأهلي بدأت اللعبة بخطأ".

وأتم "لم يصلنا أي عرض من فيوتشر لضم عبده يحيى".

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

المصدر: FilGoal

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