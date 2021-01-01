كشف علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة، عن تقدم النادي باحتجاج ضد محمد الحنفي حكم مباراة الفريق ضد الأهلي.
وقال العباسي عبر قناة صدى البلد: "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي، وتقدمنا باحتجاج للجنة الحكام وأرسلنا نسخة منه لرابطة الأندية".
وأردف "شعرنا أن هناك فارق في المعاملة من قبل الحكم بين لاعبي الأهلي والمحلة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق