صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية..فيديو



صلاح لا يتوقف عن الإمتاع صلاح لا يتوقف عن الإمتاع

للمباراة الـ16 على التوالي، استمر ليفربول في تسجيل هدفين على الأقل لكل مباراة، فحققوا الفوز على بورتو وأمنوا الصدارة.



فاز ليفربول على بورتو بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل تياجو ألكانتارا، ومحمد صلاح هدفا ليفربول في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.بدأ يورجن كلوب اللقاء بتشكيل مكون من البدلاء مع بعض الأساسيين. تواجد نيكو ويليامز كظهير أيمن، وكوستاس تسيميكاس كظهير أيسر، فيما بدأ تايلور مورتون في وسط الملعب.وصف المباراةبورتو كان الأفضل في أغلب الوقت. عرضية في الدقيقة الثامنة، قابلها مهدي طارمي برأسية اصطدمت بيد جويل ماتيب وخرجت إلى ركنية.طاردي انفرد مجددا في الدقيقة التاسعة، لكن إبراهيما كوناتي تدخل في اللحظة الأخيرة قبل التسديد وحولها إلى ركنية.وكانت أخطر الفرص بالدقيقة الـ11. لويس دياز ينفرد تماما بالمرمى ويمرر إلى أوتافيو الذي يهدر أمام المرمى الخالي.فرص صلاح المهدرةليفربول كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ23. ساديو ماني ضغط على دييجو كوستا وقطع الكرة، لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد في المرمى، لكن ضعيفة ليمسكها الحارس.ساديو ماني سجل الأول بالفعل في الدقيقة الـ36 بعد بينية من تياجو ألكانتارا إلى ماني الذي سدد في المرمى، لكن الهدف ألغي بتقنية الفيديو بسبب التسلل.صلاح أهدر مجددا في الدقيقة الـ45، إذ أرسل ماني عرضية، قابلها صلاح بلمسة من داخل الست ياردات، لكن بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.الشوط الثانيليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة أكبر، وكان الهدف الأول في الدقيقة الـ52 بعد مخالفة أبعدها الدفاع، وقابلها تياجو ألكانتارا بتصويبة مباشرة في المرمى بشكل رائع.وسجل تاكومي مينامينو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ61، لكن ألغي بسبب التسلل.وتدخل يورجن كلوب في الدقيقة الـ62 بدخول جوردان هندرسون، وأندرو روبيرتسون بدلا من تياجو، وكوستاس تسيميكاس.ساديو ماني أهدر الثاني في الدقيقة الـ65 بعد ركنية استلمها ماني داخل منطقة الجزاء، وسدد بجانب المرمى.محمد صلاح توج مجهوداته بهدف ثان في الدقيقة الـ70. تمريرة من جوردان هندرسون إلى صلاح الذي راوغ ماتيوس أوريبي بمهارة فائقة، ثم سدد في المرمى مسجلا الثاني.هدف هو السادس لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والـ17 بشكل عام هذا الموسم بمختلف البطولات.الهدف جعل ليفربول أيضا يسجل هدفين أو أكثر للمباراة الـ16 على التوالي.هنا تدخل كلوب مجددا وأجرى تبديلين بدخول فابينيو، وديفوك أوريجي بدلا من محمد صلاح، وساديو ماني.وكانت آخر تبديلات ليفربول في الدقيقة الـ81 بدخول جيمس ميلنر بدلا من أوكس تشامبيرلين.جيمس ميلنر سدد في الدقيقة الـ91 بقوة، لكن تصدى لها حارس بورتو، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.https://www.btolat.com/news/152102