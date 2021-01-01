خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد لصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين إلى التوجه للمسجد وصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين ضده.
وجاء ذلك على خلفية دعوات أطلقتها مجموعات استيطانية إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد الأنوار الحانوكاة"، الذي يحتفل فيه اليهود لـ"إحياء ذكرى تدشين المعبد الثاني في القدس".
وقال الشيخ صبري في تصريح لوكالة "إرنا" إنه "يوجه نداءا لكل الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد وصد أي إجراء متوقع من المستوطنين الإسرائيليين".
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