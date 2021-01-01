اختفاء رئيس وزراء أثيوبيا منذ إعلان توجهه لجبهة القتال



اختفاء رئيس وزراء أثيوبيا اختفاء رئيس وزراء أثيوبيا

تساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مكان تواجد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، وخاصة عقب إعلان الحكومة الاثيوبية عن توجهه للجبهة لقتال جبهة تحرير تيجراي وجبهة تحرير أورومو.



وقال النشطاء الاثيوبيون على تويتر إن أبي أحمد مختفي منذ أيام، حيث أنه لم يظهر منذ إعلان التوجه إلى الجبهة، حيث كلف وزير خارجيته ونائبه دمقى مكونن بتولي منصبه.



فيما قال شخص آخر إن هناك تساءل يطرحه الملايين وهو اي يوجد آبي أحمد؟

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وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء، أبي أحمد سلم مهامه إلى نائبه وتوجه لجبهة القتال لقيادة قواته.ووفقا لوسائل الإعلام الإثيوبية فإن أبي أحمد كلف وزير خارجية البلاد، دمقي موكنن حسن، بتولي مهامه وتوجه إلى جبهات القتال لقيادة قواته في مواجهة تيجراي.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أنه سينضم للقتال في الخطوط الأمامية ابتداء من الغد"، في ظل احتدام الصراع في إثيوبيا وتقدم قوات تيجراي المعارضة نحو العاصمة أديس أبابا.وقال آبي أحمد في بيان إنه سيتوجه غدا إلى ساحة المعركة لقيادة قوات الجيش في مواجهة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أنه حان وقت التضحية، قائلا إنه سيشارك بنفسه في ساحة المعركة، داعيا كل الإثيوبيين للمشاركة في الدفاع عن البلاد ضد هجمات قوات تيجراي.