انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

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صورة الخبر: انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة
انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة

أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية، اليوم الأربعاء، انتشار الجيش على منطقة سد النهضة لإحلال السلام.

ووفقا لوكالة فانا الإثيوبية فإن قوات الدفاع الإثيوبية اصطفت إلى جانب الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وجامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا لتأدية مهامهم حول منطقة سد النهضة.

وذكرت الوكالة أن أعمال بناء سد النهضة مستمرة دون أي مشاكل أمنية ويقوم الجيش الاثيوبي بتأمين المنطقة ليلا ونهارا.

وأفادت الوكالة بوجود وحدات من الجيش الإثيوبي تعمل حاليا لحراسة المنطقة، ووحدات ميكانيكية ومشاة، وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية لتأمين بناء السد.

كما أشارت الوكالة أن القوات تقوم بتأمين بناء السد وإمدادات مواد البناء إلى المنطقة.

ومن ناحية أخرى، علقت رئيسة إثيوبيا، ساهلورق زودي، اليوم الأربعاء، على أنباء بوجود خلافات بينها وبين رئيس الوزراء آبي أحمد حول الحرب التي تخوضها الحكومة المركزية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأشارت رئيسة البلاد إلى مقال نشرته مجلة أفريكا ريبورت، قائلة إنه احتوى على معلومات غير صحيحة، حسبما ذكرت شبكة "فانا" الإثيوبية نقلا عن بيان لزودي.
المقال الذي كتبه فرانسوا سودان، رئيس تحرير "جون أفريك" وهي النسخة الفرنسية الأم من "أفريكا ريبورت، قال إن الرئيسة الإثيوبية، التي تتقلد منصبا شرفيا فقط، لا توافق على سياسة رئيس الوزراء آبي أحمد في إثارة الحرب.

صورة الخبر: انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة

المصدر: وكالة فانا الإثيوبية

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