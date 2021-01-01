إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

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حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقاطع فيديو لاندلاع حريق ضخم في أحد مصانع البلاستيك في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما سمعت أصوات انفجارات من موقع الحريق.


وقال سكان منطقة هيسل إن فرق الانقاذ تعمل على إجلائهم من منازلهم بعد أن أصبح الدخان الأسود على مقربة المنازل، فيما توجهت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

وأكد عدد من السكان أنهم سمعوا "دوي انفجارات"، تبعها سحابة كثيفة من الدخان في جميع أنحاء المدينة، وانقطاع للكهرباء.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة ريثما يتم إخماد الحريق، فما نصحت إدارة الإطفاء السكان بإغلاق النوافذ والابواب.

https://twitter.com/i/status/1463540473671434243

المصدر: elbalad

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