5 حيل لإطلالة طبيعية بالمكياج للمبتدئات

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5 حيل لإطلالة طبيعية بالمكياج للمبتدئات


ترغب الفتيات طوال الوقت في الظهور بإطلالة أنيقة، لذا يبحثن عن خطوات لاستخدام أدوات التجميل، ولأن وضع المكياج يتطلب مهارة خاصة، لذا تبحث الكثيرات عن حيل لوضع المكياج بسهولة، ولمن لا يفضلن وضع الكثير من الميكب يمكنهن اللجوء إلى إطلالة no makeup، تلك التي تتطلب مهارات خاصة، فإذا كنتِ لا تجيدين الطريقة المثالية لوضع أدوات التجميل، إليكِ نقلًا عن موقع مجلة فوج العالمية، 5 حيل لإطلالة no makeup، ومكياج على طريقة المحترفين.

تجهيز البشرة
نضارة ونعومة البشرة من الخطوات الأساسية التي ستساهم بشكل ملحوظ في الحصول على مكياج مثالي، لذا احرصي على ترطيب بشرتك والعناية بصحتها وجمالها طوال الوقت، وعند البدء في وضع المكياج، يجب في البداية استخدام الكريم لترطيبها.

كريم الأساس وتصحيح العيوب
يعد كريم الأساس وكريم تصحيح العيوب من الخطوات التي تساهم في إخفاء العيوب الموجودة على البشرة، وعليكِ بوضع كريم الأساس على المنطقة التي تحتاج إليه فقط، والتي غالبًا ما تكون حول منطقة الذقن والأنف والفم والجبهة.

التغلب على جفاف البشرة
تعاني البشرة خلال فصل الشتاء تحديدًا من الجفاف بشمل ملحوظ، حتى بالرغم من استخدام كريمات الترطيب، فإذا كنتِ تعاني من البشرة الجافة، امزجي كريم الأساس مع القليل من الكريم المرطب للحصول على ترطيب مزدوج.

الهايلايتر
اللمسة اللامعة على البشرة من الأشياء التي تضفي عليها مزيد من الحيوية والمظهر الصحي، لذا استخدمي الهايلايتر في الحصول على لمسة لامعة على الجزء العلوي من الخدين، وعلى جسر الأنف، وكذلك العين الداخلية وفوق الشفاه العلوية.

البلاشر
البلاشر أو أحمر الخدود يجعل البشرة حيوية، ويمكنك اختيار اللون الذي يجعلك تبدين طبيعية، وكأنك لا تستخدمي أي أحمر للخدود، ولتوزيعه استخدمي أصابعك لمزيد من التحكم.

المصدر: youm7

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