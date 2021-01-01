ترغب الفتيات طوال الوقت في الظهور بإطلالة أنيقة، لذا يبحثن عن خطوات لاستخدام أدوات التجميل، ولأن وضع المكياج يتطلب مهارة خاصة، لذا تبحث الكثيرات عن حيل لوضع المكياج بسهولة، ولمن لا يفضلن وضع الكثير من الميكب يمكنهن اللجوء إلى إطلالة no makeup، تلك التي تتطلب مهارات خاصة، فإذا كنتِ لا تجيدين الطريقة المثالية لوضع أدوات التجميل، إليكِ نقلًا عن موقع مجلة فوج العالمية، 5 حيل لإطلالة no makeup، ومكياج على طريقة المحترفين.
تجهيز البشرة
نضارة ونعومة البشرة من الخطوات الأساسية التي ستساهم بشكل ملحوظ في الحصول على مكياج مثالي، لذا احرصي على ترطيب بشرتك والعناية بصحتها وجمالها طوال الوقت، وعند البدء في وضع المكياج، يجب في البداية استخدام الكريم لترطيبها.
كريم الأساس وتصحيح العيوب
يعد كريم الأساس وكريم تصحيح العيوب من الخطوات التي تساهم في إخفاء العيوب الموجودة على البشرة، وعليكِ بوضع كريم الأساس على المنطقة التي تحتاج إليه فقط، والتي غالبًا ما تكون حول منطقة الذقن والأنف والفم والجبهة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 حيل لإطلالة طبيعية بالمكياج للمبتدئات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق