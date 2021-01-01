حلويات الشتا.. طريقة عمل بطاطا بالمهلبية

طريقة عمل بطاطا بالمهلبية
ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل بطاطا بشكل مميز وشهي خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الدفء والطاقة .
ومن أجمل الوصفات الجديدة والمميزة لفصل الشتاء هي طريقة عمل بطاطا بالمهلبية في الفرن ذات المذاق المميز الذي يحبه الأطفال والكبار.
نقدم لكم طريقة عمل بطاطا بالمهلبية بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة
مقادير بطاطا بالمهلبية
8 بطاطا مشوية ومتقشر
بندق
سكر
لبن مكثف محلى
المهلبية:
لبن
كريمة
فانيليا
بيض
سكر
نشا
طريقة عمل بطاطا بالمهلبية
* ضعي اللبن مع النشا والسكر في اناء وقلبيهم جيدا ثم ضيفي الفانيليا واستمري في التقليب على النار حتى الحصول على قوام سميك
* اخفقي البيضة مع الكريمة ويضاف لخليط اللبن مع استمرار التحريك للحصول على المهلبية وتهرس البطاطا مع اللبن وقليل من المهلبية
* يكرمل البندق مع السكر على النار حتى الصول على بندق مكرمل وضعي في بايركس خليط البطاطا ثم البندق المكرمل ثم المهلبية ويدخل الفرن حتى احمرار الوجه ويقدم دافئا وتعد هذه أسهل طريقة عمل بطاطا في الفرن.
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