هل الشهادات البنكية عليها زكاة ؟ ضابط شرعي من الإفتاء..فيديو

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هل الشهادات البنكية عليها زكاة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول سائل: هل يتم إخراج الزكاة على فوائد شهادات الاستثمار أم أصل الشهادة؟



هل الشهادات البنكية عليها زكاة؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة ربع العشر في أصل المال أي 2.5%، لكن في ريع الودائع نقول بعشر الأرباح فقط كي لا ينقص الأصل فيحدث اختلال للمستوى الاجتماعي لمن يعتمد على هذه الأرباح.



ولفت إلى أنه إذا كان التعيش معتمداً على الأرباح يخرج العشر ويكفي هذا، وكلما حصل على الأرباح أخرج منها العشر زكاة.

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كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكيةقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.مقدار الزكاة على شهادات الاستثماروجّه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".من جانبه، أوضح أمين الفتوى بالدار، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.وأشار إلى أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.https://www.facebook.com/watch/?v=1094504704631858