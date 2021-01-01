جامعة حلوان توفر لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة

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في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات و في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير ملقحين إلى الجامعات و جهود جامعة حلوان لتوفير التطعيم، و ماتم بالفعل من تطعيم ١١٥٠٠٠ من منتسبي جامعة حلوان قامت إدارة الجامعة بتوفير لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخط سنهم ١٨ سنة بمستشفى الطلبة جامعه حلوان بجوار كلية الهندسة بحلوان، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة ، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية ، واتحاد الطلاب.



شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، لذا سعت الجامعة لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 عامًا، كما قدم سيادته الشكر للأطقم الطبية، على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

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أوضح الدكتور محمود عابد توافر اللقاح لجميع الطلاب الأقل من 18 عاماً، حيث سيحصلون على لقاح فايزر نظراً لمأمونيته بالنسبة لتلك الفئة العمرية ، وفقاً للبرتوكولات الدولية .