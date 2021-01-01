ورشة عمل بعنوان "التصوير الصحفي" بإعلام عين شمس

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صورة الخبر: إعلام عين شمس
إعلام عين شمس


نظّم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة د. هبة شاهين ورشة عمل بعنوان "التصوير الصحفي" وحاضر فيها محمد هشام المصور الصحفى السابق بجريدتي المصري اليوم واليوم السابع وعضو المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور طلاب شُعبة الصحافة بالقسم وذلك ظهر اليوم الأربعاء، تحت اشراف ا. خلود خالد، المعيدة بالقسم.

تأتي الورشة تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب.

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وتناولت الورشة قواعد وأساسيات التصوير الصحفي، كيفية إنتاج قصص صحفية مصورة، التحقيقات الصحفية المصورة، التغطيات الإخبارية، التكوين الفني للصور.

المصدر: elbalad

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