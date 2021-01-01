التعليم تكشف عن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجآة سارة لجميع طلاب الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي”

وقالت وزارة التربية والتعليم : تعرف الان على دليلك الدراسي لهذا العام ، حيث يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” بشعبتيه العلمي والأدبي.

واضافت وزارة التربية والتعليم : يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/

وأكدت وزارة التربية والتعليم : تشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع _ علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها لمساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وأعدت وزارة التربية والتعليم تطبيقا إلكترونيا للمعلمين للتقدم للعمل بـ ( رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات امتحان في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2022.
ويمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلكترونيا لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الدخول على الرابط التالي : http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

المصدر: elbalad

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