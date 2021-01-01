القبض على مسؤول كبير بسبب رشوة بالملايين

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صورة الخبر: هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية


تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من القبض رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح، وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة.

كما ضبطت الرقابة الإدارية مسؤولًا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تورط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.

المصدر: القاهرة 24

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