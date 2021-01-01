ذكر تقرير لقناة اكسترا نيوز، أن التطورات تتسارع فى إثيوبيا فى ظل اقتراب جبهة تجرير تيجراى من العاصمة أديس أبابا، ودعت العديد من الدول رعاياها هناك بمغادرة اثيوبيا على الفور، يأتى ذلك فى ظل دعوات متجددة للخارجية الأمريكية وسفارتها فى أديس أبابا، لرعاياها بضرورة المغادرة على الفور بسبب الأوضاع الأمنية.
كما دعت فرنسا مواطنيها لمغادرة إثيوبيا فى أقرب وقت، وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها من هناك مع اقتراب جبهة تيجراى من العاصمة.
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التعليقات على تصاعد القتال فى إثيوبيا.. جبهة تيجراى تقترب من العاصمة وترقب دولى للأوضاع
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