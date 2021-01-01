روسيا قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" قريبا

أعلن المؤرخ الروسي المختص بشؤون الفضاء، ألكسندر جيليزنياكوف، أن بلاده قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" أثناء إطلاق الوحدة الجديدة إلى المحطة الفضائية.
وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال المؤرخ إن "روس كوسموس وخلال إطلاقها لوحدة بريتشال نحو المحطة الفضائية الدولية قد تسجل رقما قياسيا بالنسبة للحمولة التي ستنقل على متن صواريخ Soyuz-2 إلى المحطة".
وأضاف "حمولة الصاروخ أثناء هذه العملية ستكون قريبة من حدها الأقصى بالنسبة لصواريخ Soyuz-2 ، سبق لهذه الصواريخ أن نقلت حمولات شبيهة من حيث الوزن لكن ليس إلى المحطة الفضائية الدولية".
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