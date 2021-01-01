

مواصفات وأسعار هاتف Huawei Enjoy 20e مواصفات وأسعار هاتف Huawei Enjoy 20e

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت شركة هواوي، عن الهاتف Huawei Enjoy 20e، مع مواصفات تناسب المبتدئين، الذين يبحثون عن هاتف ذكي جيد للتصفح، وتشغيل الألعاب برسوميات متوسطة، حيث يأتي هذا الهاتف الجديد، مع بطارية ضخمة، تعمل لأطول فترة ممكنة، وإصدارين على مستوى المعالج، بالإضافة إلى نظام التشغيل HarmonyOS 2.0، ومواصفات أخرى جيدة، سنتحدث عنها في مقال اليوم.



مواصفات الهاتف هواوي Enjoy 20e

شاشة الهاتف Huawei Enjoy 20e، تأتي من فئة IPS LCD، بحجم 6.3 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف الجديد من هواوي، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، (مثل الكاميرا الأمامية)، والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.



يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على مستوى المعالج والذاكرة، الإصدار الأول يضم، معالجا ثماني النواة، من فئة Mediatek Helio P35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة PowerVR GE8320 مع 64 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أما الإصدار الثاني فيضم، معالجا من فئة Kirin 710A، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G51 MP4، و128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، والهاتف Huawei Enjoy 20e، يعمل بنظام HarmonyOS 2.0، وبواجهة مستخدم EMUI 10.1.

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الهاتف هواوي Enjoy 20e، يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، وتدعم الشحن العكسي بقوة 6 واط، وبالرغم من ذلك، فمنفذ الشحن يأتي من فئة microUSB 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، يدعم زيادة المساحة التخزينية، من خلال منفذ microSD، الذي يتم تركيبه بدلا من إحدى الشرائح، ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Huawei Enjoy 20eسعر الهاتف Huawei Enjoy 20e، يبلغ حوالي 155 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم معالج Helio P35، و64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.وبالنسبة للإصدار الذي يضم Kirin 710A، فلم يتم الكشف عن السعر وموعد التوافر.