مواصفات وأسعار هاتف Huawei Enjoy 20e

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت شركة هواوي، عن الهاتف Huawei Enjoy 20e، مع مواصفات تناسب المبتدئين، الذين يبحثون عن هاتف ذكي جيد للتصفح، وتشغيل الألعاب برسوميات متوسطة، حيث يأتي هذا الهاتف الجديد، مع بطارية ضخمة، تعمل لأطول فترة ممكنة، وإصدارين على مستوى المعالج، بالإضافة إلى نظام التشغيل HarmonyOS 2.0، ومواصفات أخرى جيدة، سنتحدث عنها في مقال اليوم.
مواصفات الهاتف هواوي Enjoy 20e
شاشة الهاتف Huawei Enjoy 20e، تأتي من فئة IPS LCD، بحجم 6.3 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف الجديد من هواوي، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، (مثل الكاميرا الأمامية)، والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.
يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على مستوى المعالج والذاكرة، الإصدار الأول يضم، معالجا ثماني النواة، من فئة Mediatek Helio P35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة PowerVR GE8320 مع 64 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أما الإصدار الثاني فيضم، معالجا من فئة Kirin 710A، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G51 MP4، و128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، والهاتف Huawei Enjoy 20e، يعمل بنظام HarmonyOS 2.0، وبواجهة مستخدم EMUI 10.1.
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