تعرف على سعر العملة الرقمية الإثريوم مساء اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية الإثريوم، مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، على إثر ارتفاع العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم البيتكوين.
وارتفع سعر عملة الإثريوم بنسبة 2.67 % إلى 4203.86 دولار، بحلول الساعة 12.45 بتوقيت مصر وسعر العملة المشفرة يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 12.45 بتوقيت مصر.
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