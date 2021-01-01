"واتس آب" يحصل على ميزة انتظرها الكثيرون

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة انتظرها الكثيرون من المستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نسخة 2.21.24.8 الجديدة من "واتس آب" لمستخدمي أجهزة اندرويد حملت معها إشارات إلى أن التطبيق سيحصل على ميزة "ردود الفعل" على الرسائل.
ومع الميزة الجديدة سيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الرد على الرسائل النصية برموز emoji التعبيرية كما هو الحال مع تطبيق المراسلة الخاص بـ "فيسبوك" أو "إنستغرام".
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