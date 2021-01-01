

آبل تعلن رسميا عن تخفيض هذه المنتجات.. تفاصيل آبل تعلن رسميا عن تخفيض هذه المنتجات.. تفاصيل

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية، رسميا، عن تخفيض عدد من المنتجات الخاصة بها وذلك ضمن حدثها السنوى للتخفيضات Apple Shopping الذى تقيمه بمناسبة موسم التخفيضات والبلاك فرايدى.



وبحسب موقع Tom's Guide فإن التخفيضات التى أعلنت عنها شركة آبل تشمل منتجات: هواتف آيفون، وأجهزة آيباد ، وأجهزة اللاب توب MacBooks و كذلك أجهزة الكمبيوتر Mac ، وساعاتها الذكية Apple Watch .



ويمكن للراغبين في معرفة التخفيضات وطلب الشراء الدخول على موقع آبل الرسمى، بدءا من يوم 26 نوفمبر وحتى يوم 29 نوفمبر، وهى مدة أربعة أيام فقط التى يمكن فيها للمشرين الحصول على التخفيضات.

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ومن ضمن منتجات آبل التى ستشهد تخفيضا في حدث Apple Shopping القادم، هواتف آيفون : iPhone 12 وiPhone 12 mini و iPhone SE بقيمة 50 دولارا ، أما سماعات AirPods Pro و AirPods الجيل الثاني والثالث و كذلك سماعات AirPods Max فستشهد تخفيضا بقيمة 75 دولارا .وستخفض آبل أيضا أجهزة آيباد iPad Pro مقاس 11 بوصة، وجهاز آيباد iPad Pro مقاس 12.9 بوصة بقيمة 100 دولارا أما بالنسبة لأجهزة لاب توب MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة ، و Mac mini وجهاز Mac mini وذلك بقيمة 100 دولارا .ولمعرفة كل عروض التخفيضات الخاصة بشركة آبل يمكن الدخول على الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ، بدءا من يوم 26 نوفمبر القادم .