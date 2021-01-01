أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية، رسميا، عن تخفيض عدد من المنتجات الخاصة بها وذلك ضمن حدثها السنوى للتخفيضات Apple Shopping الذى تقيمه بمناسبة موسم التخفيضات والبلاك فرايدى.
وبحسب موقع Tom's Guide فإن التخفيضات التى أعلنت عنها شركة آبل تشمل منتجات: هواتف آيفون، وأجهزة آيباد ، وأجهزة اللاب توب MacBooks و كذلك أجهزة الكمبيوتر Mac ، وساعاتها الذكية Apple Watch .
ويمكن للراغبين في معرفة التخفيضات وطلب الشراء الدخول على موقع آبل الرسمى، بدءا من يوم 26 نوفمبر وحتى يوم 29 نوفمبر، وهى مدة أربعة أيام فقط التى يمكن فيها للمشرين الحصول على التخفيضات.
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التعليقات على آبل تعلن رسميا عن تخفيض هذه المنتجات.. تفاصيل
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