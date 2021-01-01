

على رأسها سونى.. أزمة أشباه الموصلات تضرب شركات الكاميرات العالمية على رأسها سونى.. أزمة أشباه الموصلات تضرب شركات الكاميرات العالمية

كشفت تقارير أن الأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب شركات التكنولوجيا قد وصل تأثيرها بقوة على شركات تصنيع كاميرات التصوير وعلى رأسها شركة سونى اليابانية الرائدة في هذا المجال.



وبحسب شبكة Channel News فإن شركة سوني عانت بشكل كبير من نقص الإمدادات وأشباه والموصلات اللازمة لصناعة الكاميرات، حيث أبلغت جميع تجار التجزئة بإلغاء كل الطلبات.



وتعانى شركة سونى في الفترة الحالية من نقص شديد في الكاميرات من طراز Alpha 7 II و Alpha 6400 حيث أوقف الشركة عدد كبير من عمليات الشراء لهذه الطرز نظرا لقلة المعروض منها وكثرة الطلب.

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و أفاد تجار التجزئة للكاميرات أنه بالإضافة إلى سونى فإن عدد من الشركات الرائدة في مجال الكاميرات قد نقص لها مخزون الكاميرات بكل شديد منها شركات كانون ونيكون مع النقص المقرر للتأثير على عائدات تجار التجزئة مثل Camera House و Teds Cameras.وقال ممثل لشركة نيكون: "علاوة على نقص أشباه الموصلات ، ساهمت عدوى فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا في مجموعة من العوامل"، كما يشير موقع الشركة الرسمي عبر الإنترنت في اليابان إلى وجود نقص في مخزون مجموعة واسعة من الكاميرات ، حيث تم وضع علامة على العديد من المنتجات حيث إن عمليات التسليم ستستغرق شهرًا.وذكرت تقارير سابقة أن أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات ستستمر حتى النصف الثاني من العام القادم 2022 ، كما سيؤدى لارتفاع كبير في الأسعار.وكانت شركة آبل قد تكبدت خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات حيث أجبرتها على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.