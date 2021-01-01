

استهدفت أجهزة آيفون سرا ببرنامج بيجاسوس.. آبل تقاضى شركة NSO الإسرائيلية استهدفت أجهزة آيفون سرا ببرنامج بيجاسوس.. آبل تقاضى شركة NSO الإسرائيلية

اتبعت شركة آبل Apple، نهج واتساب وشركته الأم ميتا (المعروفة سابقًا باسم Facebook)، في مقاضاة مطورة برنامج بيجاسوس مجموعة NSO الإسرائيلية، لاستهدافها أجهزة آيفون ببرنامج التجسس الشهير.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت آبل في بيان لها، إنها تسعى للحصول على أمر قضائي دائم بحظر مجموعة NSO الإسرائيلية، من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لمصنعة آيفون، بعد أن قدمت معلومات جديدة حول كيفية استهداف مستخدميها ببرنامج بيجاسوس الخطير.



آبل توضح كيف استهدفت مجموعة NSO الإسرائيلية مستخدمي آيفون



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وإلى جانب ذلك، أوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، كيف استهدفت مجموعة NSO المصنعة لبرنامج بيجاسوس الخطير، مستخدمي أجهزة آيفون من خلال استغلال بدون نقرة أطلق عليه الباحثون لاحقا اسم ForcedEntry.وأوضحت آبل في شكواها، كيفية عمل الهجوم باستخدام معرفات آبل التي أنشأتها، حيث ترسل NSO برنامج التجسس إلى أهدافها عبر تطبيق التراسل الافتراضي لأجهزة آيفون iMessage، والذي تم إنشاؤه بشكل ضار لإيقاف تسجيل آيفون من أجل السماح للشركة الإسرائيلية بتثبيت برنامج بيجاسوس سرا والتحكم عن بعد في ما يتم جمعه على الهاتف.واستشهدت شركة آبل في دعوها بتقارير تفيد باستخدام برامج التجسس ضد الصحفيين والنشطاء والسياسيين، مشيرة إلى أن استخدام تقنيات الشركة الخطيرة وخدماتها لتنفيذ ما تسميه "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وعلى الرغم من مزاعم NSO بأن عملائها الحكوميين ممنوعون من استخدام برامج التجسس ضد هذه الأنواع من الأهداف.وصرحت شركة آبل في بيانها الصحفي أنه بفضل التحسينات التي أدخلتها على تحديثات الأمان بنظام التشغيل iOS 15، لم تلاحظ أي دليل على نجاح الهجمات عن بعد ضد الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15 والإصدارات الأحدث، ولكن في شهر يوليو الماضي، أشارت منظمة العفو الدولية إن أحدث إصدارات iOS، وهو في ذلك الوقت إصدار iOS 14.6، كانت عرضة للهجوم.وذكر "كريج فيديريغي"، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات بشركة آبل في بيان له: "إن شركات التجسس التي ترعاها الدولة مثل NSO الإسرائيلية، تنفق ملايين الدولارات على تقنيات المراقبة المتطورة دون مساءلة فعالة، ولكن هذا يجب أن يتغيير".مضيفا: "إن أجهزة آبل هي أكثر الأجهزة الاستهلاكية أمانا في السوق، ولكن الشركات الخاصة التي تطور برامج التجسس التي ترعاها الدولة أصبحت أكثر خطورة".ويشار إلى أن آبل وواتساب ليست الشركات الوحيدة التي تقدمتا بدعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية، حيث قدمت شركات تكنولوجيا كبرى بما في ذلك مايكروسوفت Microsoft وجوجل Google العام الماضي، موجزا ​​لدعم دعوى فيسبوك القضائية.الجدير بالذكر أنه تم تصميم برنامج التجسس بيجاسوس Pegasus، من أجل السماح للحكومات بالوصول عن بعد إلى ميكروفونات الهاتف والكاميرات وغيرها من البيانات على كل من أجهزة آيفون وأندرويد، وفقا للبيان الصحفي لشركة آبل، حيث تم تصميمه أيضًا ليكون قادرا على إصابة الهواتف دون الحاجة إلى أي إجراء من المستخدم ودون ترك أي أثر.