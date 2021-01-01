كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصداراتها من هواتف 5G متوسطة الفئة، تحت اسم Vivo Y76 5G، والذي ينطلق بعد حوالي أسبوعين من الإعلان عن هاتف Y76s 5G.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت فيفو هاتف Vivo Y76 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تبلغ دقتها 1080 x 2408 بكسل، تحتوى الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
هاتف فيفو Vivo Y76 5G مزود بنمط الألعاب Ultra Game Mode
ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y76 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية توسيع الذاكرة العشوائي 4 جيجابايت، باستخدام ميزة ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة.
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التعليقات على فيفو تطلق أحدث هواتف 5G بسعر منافس.. أسعار ومواصفات Vivo Y76
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