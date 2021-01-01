

فيفو تطلق أحدث هواتف 5G بسعر منافس.. أسعار ومواصفات Vivo Y76 فيفو تطلق أحدث هواتف 5G بسعر منافس.. أسعار ومواصفات Vivo Y76

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصداراتها من هواتف 5G متوسطة الفئة، تحت اسم Vivo Y76 5G، والذي ينطلق بعد حوالي أسبوعين من الإعلان عن هاتف Y76s 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت فيفو هاتف Vivo Y76 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تبلغ دقتها 1080 x 2408 بكسل، تحتوى الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.



هاتف فيفو Vivo Y76 5G مزود بنمط الألعاب Ultra Game Mode



ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y76 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية توسيع الذاكرة العشوائي 4 جيجابايت، باستخدام ميزة ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة.

قد يعجبك أيضا...

ويمتاز إصدار الفئة المتوسطة من فيفو Vivo Y76 5G، بكاميرا خلفية رئيسية تضم مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لعمق التصوير، ومستشعر آخر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تدعم إعدادات الكاميرا ميزة التثبيت الفائق للفيديو، مع وضع التصوير الليلي، وتمتاز بخاصية Dual-View لتصوير فيديو مزدوج.ويحتوى فيفو Vivo Y76 5G، بطارية بقوة 4100 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، وكما يمتاز الهاتف بدعم نظام تبريد سائل خماسي الأبعاد Multi-Turbo، كما يتضمن الهاتف نمط الألعاب Ultra Game Mode 2.0.ويعمل هاتف فيفو Vivo Y76 5G، بواجهة المستخدم Funtouch 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق المتدرج، مقابل سعر 310 دولارات (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري).