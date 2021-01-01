

زيادة رسمية من وكيل كيا على أسعار سبورتاج 2022 زيادة رسمية من وكيل كيا على أسعار سبورتاج 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT عن تقديمها زيادة رسمية تبلغ 10 آلاف جنيه على كيا سبورتاج 2022، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة LX CAM من 424 ألف و900 جنيه إلى 434 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة LX FO+ من 469 ألف و900 جنيه إلى 479 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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- فئة Highline+ من 504 ألف و900 جنيه إلى 514 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة Topline+ من 544 ألف و900 جنيه إلى 554 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة Topline+ Black Edition من 549 ألف و900 جنيه إلى 559 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).جدير بالذكر أن سبورتاج يتم طرحها محليا بمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 140 حصان و165 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).